Bimba e turista travolte dalle auto: due pirati rintracciati e denunciati

di Osvaldo Scatassi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Due automobilisti sono stati denunciati dalla polizia locale di Fano per omissione di soccorso, fuga e lesioni. Colpisce la successione temporale piuttosto ravvicinata dei due episodi, racchiusi nell’arco di 72 ore l’uno dall’altro.Gli accertamenti hanno richiesto alcuni giorni e nel primo pomeriggio di ieri il comandante Alessandro Di Quirico ha annunciato che la segnalazione all’autorità giudiziaria riguarda un urbinate di 63 anni, nel caso più recente, e nell’altro una fanese cinquantaquattrenne. La donna era al volante di una Lancia Y quando, nella serata di sabato 10 agosto, aveva investito una giovanissima ciclista davanti alla chiesa di San Paolo, al Vallato. Secondo la ricostruzione effettuata da una pattuglia dei vigili urbani, la conducente del veicolo si è fermata per sincerarsi sulle condizioni della bambina, 10 anni, che pedalava accompagnata dalla madre.In quel momento l’investita, forse ancora un po’ confusa dalla disavventura, ha detto di sentirsi bene e ognuno ha ripreso per la propria strada. Tutto a posto? Per niente affatto. La ragazzina ha accusato dolore ed è stato necessario ricoverarla in ospedale per la frattura dello sterno.A quel punto la polizia locale ha ritenuto che fosse il caso di effettuare ulteriori accertamenti sull’episodio, che hanno portato alla denuncia della donna alla guida dell’automobile. Un analogo episodio alle 19.30 di martedì 13 agosto, in via Ruggeri a Sassonia. Una venticinquenne milanese è stata investita da un Suv, mentre faceva una corsetta salutare insieme con il fidanzato.