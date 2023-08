Bimba di 5 anni investita da un'auto assieme alla mamma: trasportate in eliambulanza da Fano ad Ancona

FANO - Una bimba di 5 anni e la sua mamma che la teneva per mano sono state investite oggi da un'auto a Fano, in zona Torrette. La donna con la figlioletta - turiste piemontesi in vacanza nelle Marche - stavano camminando ai margini della strada quando sono state urtate da una macchina: sul posto l'ambulanza del 118 e la polizia municipale, ma è stato richiesta l'elimabulanza per trasportare la piccola e la mamma a Torrette per accertamenti. I vigili al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente