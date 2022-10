Fano, bicicletta tamponata da un'auto: un'anziana di 93 anni finisce all'ospedale

FANO- E' stata trasportata all'ospedale di Fano una signora di 93 anni che, a bordo della sua bicicletta, è stata tamponata oggi (31 ottobre) all'altezza di via della Giustizia all'incrocio con via Tomassoni alle 7.50.

La dinamica

La bici è stata tamponata da un'automobile, una Fiat, guidata da un uomo di 76 anni che è rimasto illeso. L'anziana, in codice verde, è stata trasportata all'ospedale di Fano e dai primi riscontri dovrebbe aver torto in occasione dell'incidente vista la precedenza non data alla macchina.