Fano, auto urta una bicicletta nella rotatoria: donna cade a terra e finisce all'ospedale

FANO Questo pomeriggio intorno alle ore 17.15 è accaduto un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una bicicletta a Fano. L'impatto tra i due mezzi è avvenuto nella rotatoria di via XII Settembre, via Pisacane e via. Cavallotti L'auto, un' Audi condotta da una donna residente a Fano di 55 anni ha urtato la bicicletta in sella alla quale procedeva un'altra donna fanese di 63 anni.

La dinamica dell'impatto

Da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia municipale intervenuti per i rilievi di legge, è emrso che l'auto, proveniente da via Pisacane, ha proseguito in direzione via Cavallotti. La bicicletta che invece proveniva da via XII Settembre stava transitando nella rotatoria ed era in fase di uscita anche lei diretta verso via Cavallotti. L'auto ha urtato la bici nella parte posteriore laterale e la donna di 63 anni è caduta a terra. Soccorsa da un'ambulanza del 118 è stata trasportata al Santa Croce ma non presentava ferite gravi.