FANO - Tragedia nel bed and breakfast: donna di 68 anni trovata morta in camera. È successo domenica pomeriggio alla Grotta nella frazione Caminate di Fano; la vittima è una 68enne senza fissa dimora del Bresciano ma abitudinaria di Fano. A fare la tragica scoperta è stato il titolare della struttura, che vedendo l'auto della donna ma non riuscendo a contattarla, è entrato con il passepartout e l'ha trovata riversa a terra. Immediati i soccorsi, ma purtroppo per lei non c'era nulla da fare; il decesso sarebbe legato a cause naturali. Sul posto anche i poliziotti del Commissariato di Fano.

