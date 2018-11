Bandiera italiana strappata e imbrattata: è caccia ai vandali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - La notizia ha destato una tale sensazione da mobilitare il comando nazionale dei carabinieri di Roma: Nella notte la bandiera italiana esposta nella darsena Borghese, sede dell’associazione Marinai d’Italia è stata oggetto di un atto vandalico; la cordicella è stata tolta ed il drappo gettato a terra e sporcato con terra ed erba, come se fosse stato calpestato. Un atto esecrabile che dimostra la chiara volontà di offendere il sentimento dell’amor patrio. «Per di più – ha dichiarato l’ammiraglio Pio Bracco, presidente dell’associazione – un gesto compiuto nell’oscurità della notte, come è costume dei vigliacchi e dei meschini. Chiunque lo abbia fatto non offende la nostra associazione, ma tutti coloro che nei colori della bandiera riconoscono i simboli della nostra storia, della nostra civiltà e della nostra Patria».