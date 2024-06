FANO La tecnica del pesciolino. Una moneta finta, collegata ad un cavo metallico che veniva inserito nelle slot machine e ripreso come fosse la lenza di una canna da pesca. Un meccanismo che consentiva di giocare all’infinito. Ecco il perché del nome “pesciolino”. Ieri la sentenza per i tre romeni che erano stati arrestati a fine aprile a Fano. Non senza sorprese. A mettere fine a questa truffa sono stati gli agenti di polizia del commissariato di Fano, in sinergia con la polizia locale e grazie al prezioso utilizzo del sistema di videosorveglianza cittadino. L’auto sospetta, un’Audi A5, già sotto la lente di ingrandimento, era stata individuata mentre si aggirava con fare sospetto tra via Roma e la Statale Adriatica. I tre rumeni, di 43, 53 e 36 anni, sono stati seguiti dagli agenti ed attesi all’uscita di una sala giochi: avevano con loro 800 euro appena ‘vinti’ in appena 20 minuti e la moneta finta. Dalle indagini del commissariato è emerso anche il modus operandi della banda, che era solita appoggiarsi in alberghi mentre i membri studiavano la zona e le sale slot in cui colpire. Due di loro facevano da pali, mentre il terzo truffava le macchine. Arrestati per furto aggravato, è emerso che il capo della banda era già noto per decine di furti di questo tipo messi a segno su tutto il territorio nazionale. Per lui il giudice ad aprile aveva optato per la misura cautelare dell’obbligo di dimora in Lombardia, gli altri due sono tornati i Romania. Ieri questi ultimi, il 53enne e 36enne hanno patteggiato 6 mesi con pena sospesa. Per il “capo”, 44enne, l’avvocatessa Giulia Cometti ha sottolineato al giudice che il titolare delle slot era stato risarcito con 1000 euro. Il giudice ha pronunciato la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per condotte riparatorie. Revocata la misura cautelare dell'obbligo di dimora.

