Bambino di tre anni perde i sensi in spiaggia: corsa all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Di quanto importante sia il sistema di sicurezza per garantire la tranquillità di una vacanza, si è avuto un significativo esempio ieri, poco prima che avesse inizio la cerimonia dell’alzabandiera. Un bambino fanese di 3 anni, forse a causa del sole cocente è svenuto sulla spiaggia dei Bagni Peppe, per poi riaversi poco dopo, grazie ai soccorsi prestati. Sul posto è giunta una ambulanza del 118 che ha trasportato il piccolo al pronto soccorso del Santa Croce per ulteriori controlli.