La badante ruba 130mila euro all'anziana: sperperati alle slot machine

FANO – La badante sperpera alle slot machine il patrimonio dell’anziana fanese assistita, utilizzando anche il suo bancomat. Ora è accusata di circonvenzione di persone incapaci ed indebito utilizzo della carta bancomat.Le indagini condotte dalla Finanza, infatti, hanno consentito di accertare che la badante, facendo leva sulla ridotta capacità di intendere e di volere della donna, dovuta a un chiaro stato di infermità e di deficienza psichica, si è fatta consegnare in poco più di un anno un’ingente somma di denaro. In particolare, la badante, dopo essere stata assunta per assistere il marito della predetta signora anch’egli gravemente malato, era riuscita a circuire l’anziana inducendo quest’ultima a donarle, nel periodo compreso dal mese di marzo 2015 al mese di giugno 2016, mediante centinaia di bonifici o prelevamenti ammontanti a diversi migliaia di euro, oltre 130.000 euro. La condotta delittuosa non ha però impedito, sempre alla stessa badante, di incassare regolarmente gli stipendi dovuti per l’assistenza, né di utilizzare indebitamente, senza alcuna autorizzazione, la carta di pagamento bancomat intestata alla persona offesa. Proprio con riguardo a quest’ultimo uso indebito, gli accertamenti svolti hanno consentito di rilevare diversi pagamenti presso una sala giochi di Fano collegati all’uso delle cosiddette videoslot.