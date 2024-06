FANO Toh chi si risente! L’avvocato Maurizio Natali portavoce della proprietà delle nuove terme di Carignano ha scelto, dopo molti mesi di silenzio, Radio Fano per aggiornare la cittadinanza fanese sullo stato del nuovo progetto delle terme di Carignano.



Il dubbio sulla rinuncia



La mancanza di notizie aveva fatto sorgere il dubbio che l’impresa di realizzare il nuovo complesso termale, di cui nel 2022 era stato presentata una magnifica idea progettuale, fosse stata abbandonata. Invece, ieri l’avvocato ha confermato che l’impegno del gruppo Romani continua, nonostante in questa fase propedeutica si siano incontrate non poche difficoltà. A segnare il passo, ha evidenziato Natali, è stato l’intendimento dell’amministrazione comunale di riaprire il ragionamento sulle terme nel nuovo Prg.

«Noi – ha detto – abbiamo presentato le nostre osservazioni che sono state accolte, ma questo ha comportato inevitabilmente a un prolungamento dei tempi». I conti più difficili a risolversi contemporaneamente la società ha dovuto farli con le bizze del torrente Bevano che nel giro di 12 mesi è esondato tre volte. Certo è che non si poteva procedere sul piano esecutivo senza risolvere il problema, dato che ad ogni esondazione è seguita la necessità di procedere ad un considerevole intervento di riparazione danni. È stato contattato quindi il Consorzio di bonifica che si è assunto l’onere di effettuare tutti i lavori necessari a garantire la sicurezza. Si è convenuto con la necessità di monitorare dapprima il Bevano, con l’utilizzo di droni, per tutto il tratto che si trova all’interno delle terme e poi procedere con l’intervento.



Tali intralci avrebbero ritardato anche la ristrutturazione del parco che secondo il cronoprogramma annunciato avrebbe dovuto essere la prima opera realizzata. A questo riguardo ha giocato anche il grave degrado della palazzina delle vecchie terme, il cui stato ha consigliato la proprietà di procedere contemporaneamente al risanamento dell’area verde. In ultimo sta giocando un ruolo di non poco rilievo l’assegnazione da parte della Regione Marche dei posti letto alle strutture sanitarie del nostro territorio. Natali non ha fatto mistero di aver scelto il Comune di Fano, anziché quello di Pesaro, perché a Fano la Regione aveva assegnato 50 posti letto di ortopedia.



La riabilitazione



Anche se poi questi fossero confluiti all’ospedale Santa Croce la società aveva immaginato di disporre dei posti letto per fare della riabilitazione nella sua clinica. In seguito, è intervenuto il ricorso al Tar presentato dal Comune di Fano, di cui si attende la sentenza, contro l’autorizzazione (ma non la convenzione che è ciò che conta) di 80 posti letto alla clinica privata di Villa Fastiggi. Insomma, ancora oggi ci sono diversi punti interrogativi che gravano sulle terme, su cui prima di procedere, Natali chiede che sia fatta chiarezza.