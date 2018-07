Un'auto lo urta e lui finisce contro un'altra: centauro all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Paura verso le 19 in via Battisti, dove uno scooterista 60enne è stato protagonista di una spaventosa carambola.L'uomo, un 60enne della zona, stava procedendo quando, per cause ancora al vaglio della Polizia municipale, è stato urato da una Panda guidata da donna 44enne. L'urto l'ha scaraventato nell'altra corsia, dove si è scontrato con una Citroen C3 condotta da un 48enne. L'uomo è stato immediatamente soccorso e portato all'ospedale Santa Croce.