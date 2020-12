Auto tampona un furgone: operaio portato in eliambulanza all'ospedale di Torrette

FANO - Schianto questa mattina in via Tommaso Campanella a Chiaruccia di Fano, ferite due persone. Dinamica in fase di ricostruzione: un 30enne locale su una Ford avrebbe tamponato un furgone di un’operaio, posteggiato sul lato destro della carreggiata. L'operaio era sul posto per effettuare dei lavori di segnaletica. L’auto si è schiantata contro il furgone. Ferito l’operaio, un 49enne di Falconara, che si trovava vicino camioncino: è stato portato in eliambulanza ad Ancona ma non sarebbe in pericolo di vita.

