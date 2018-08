L'auto sbanda e abbatte un palo della luce, paura per un bimbo di un anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Auto fuori controllo urta contro un palo della luce e lo abbatte. Incidente in via Toniolo a Bellocchi di Fano, oggi intorno alle 12.45. Sulla macchina, un’Alfa Romeo 147, viaggiavano il conducente fanese di 26 anni, sua moglie e il figlioletto di un anno. Lievi le conseguenze dell’urto, per precauzione è stata chiamata un’ambulanza del 118. Sul posto una pattuglia della polizia municipale