L'auto inchioda, ciclista 47enne â€‹si schianta sul lunotto: codice rosso

FANO - Ciclista fanese di 47 anni tampona un’automobile che si era fermata davanti a lui, ieri intorno alle 8.45 in via Flaminia a Cuccurano, e finisce all’ospedale. Nel primo pomeriggio le sue condizioni si sono complicate ed è stato disposto il trasporto in eliambulanza agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona. Il ferito era stato soccorso da un’ambulanza del servizio 118, partita dalla postazione di Marotta (in quel momento il mezzo operativo più vicino) e giunta sul posto in poco più di 20 minuti dalla chiamata. L’uomo era riverso a terra, vigile ma molto dolorante per i traumi al volto: aveva tagli alla bocca e al mento, conseguenza dell’urto violento contro il montante del lunotto posteriore. È stato quindi caricato su una barella spinale, per poi essere trasportato al pronto soccorso del Santa Croce. Gli accertamenti effettuati in ospedale hanno evidenziato il rischio di possibili complicazioni e di conseguenza è stato disposto il trasporto ad Ancona in eliambulanza.