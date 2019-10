Fano, con l'auto nella scarpata dopo la fuga dagli arresti domiciliari: è grave

FANO - Evade dagli arresti domiciliari e finisce fuori strada con l’auto. E’ stata trasportata in eliambulanza ad Ancona, una donna di 30 anni che domenica pomeriggio si è capovolta con la sua auto mentre percorreva la stretta strada che da Fano conduce a Ripe di Ferriano.

Per cause in via di accertamento l’auto, una Mini Cooper, è uscita di strada, ha percorso 200 metri in un campo ed è finita in un dirupo dove si è rovesciata più volte. Sul posto vigili del fuoco, operatori del 118 e polizia.

Proprio gli agenti del commissariato, compiuti i dovuti accertamenti, hanno scoperto che la trentenne era agli arresti domiciliari e quindi non poteva trovarsi fuori di casa. Era stata denunciata per stalking nei confronti del marito e il giudice aveva disposto il provvedimento restrittivo.

Ora il Tribunale valuterà se confermare gli arresti domiciliari o disporre la detenzione in carcere.

