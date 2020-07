L’auto si chiude con il bimbo dentro: i vigili del fuoco risolvono il guaio

FANO - Un momento di distrazione della mamma e, tac, ieri mattina un bambino di due mesi è rimasto chiuso nell’abitacolo insieme con le chiavi dell’automobile, appena parcheggiata nell’ex caserma Paolini in viale Gramsci a Fano. Lunghi momenti di apprensione per la giovane donna, residente a Fano ma originaria dell’Anconetano, fino a quando sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno risolto la situazione in tempi rapidissimi rompendo un finestrino laterale e riaprendo la vettura, una Lancia Y. Sospiro di sollievo e la mamma ha potuto riabbracciare il suo bebè, che nel frattempo aveva continuato a dormire beato sul seggiolino di sicurezza.

Intorno alle 9.30 di ieri mattina la donna era da poco arrivata al parcheggio dell’ex caserma Paolini, dove aveva trovato un posto per lasciare la sua automobile. Sul seggiolino il bambino che, come succede a quell’età. La madre si apprestava quindi a prendere il passeggino del figlioletto, per poi fare due passi a piedi, ma quando l’ha tolto dal bagagliaio ha subito richiuso il portello posteriore, con ogni probabilità con un gesto dettato dall’abitudine: troppo tardi per recuperare le chiavi, la chiusura di sicurezza era già scattata. Lieto fine, comunque, in pochi minuti grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

