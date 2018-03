Coppia con 3mila euro di profumi â€‹griffati ma rubati Donna incinta arrestata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Avevano profumi griffati per circa 3mila euro. Profumi risultati rubati ad Ancona: fermata una coppia di rumeni, residenti a Roma, lui 31enne e lei 21enne. E’ partito tutto da un controllo in strada della Polizia Municipale: in viale I Maggio, gli agenti hanno fermato per una verifica un’autovettura Ford di passaggio, a bordo della quale si trovavano i due citati stranieri.Gli agenti, insospettitti dall’atteggiamento dei due, decidevano di approfondire il controllo, con il supporto dei poliziotti del commissariato. Fra l’altro gli accertamenti si estendavano alla presenza di numerose confezioni nuove di profumi pregiati, per un valore totale di circa 3000 euro, che venivano rinvenuti dai poliziotti dentro l’abitacolo, oltre ad una borsa da donna il cui interno risultava essere stato schermato con fogli di alluminio, tecncinica solitamente utilizzata per eludere i sistemi antitaccheggio dei negozi. Il prosieguo delle indagini consentiva di appurare la provenienza furtiva dei profumi, risultati esse stati sottratti dalla 21 enne in questione da due esercizi commerciali in provincia di Ancona con la complicità del suo connazionale con funzione di “palo”, proprio utilizzando la borsa modificata per superare indenne il sistema di allarme. La donna, in avanzato stato di gravidanza, risultava inoltre essere destinataria di un provvedimento di custodia cautelare in carcere per furto emesso dall’Autorità Giudiziaria di Roma. Per tale motivo veniva tratta in arresto e condotta presso la Casa Circondariale di Villa Fastiggi.