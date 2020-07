«Atterraggio notturno, ci sono i fondi». ​Ruggeri, presidente Fanum Fortunae: «Tutti i servizi ripristinati dopo il lockdown. Più richieste di prima»

FANO Importante per l’immagine e l’economia fanese, come punto di riferimento nazionale ed internazionale e per l’indotto che alimenta, l’aeroporto di Fano decolla di nuovo dopo le restrizioni imposte dal lockdown.

Massimo Ruggeri, presidente della società Fanum Fortunae, quanto hanno influito sull’attività di volo?

«In ottemperanze alle disposizioni governative abbiamo sospeso tutte le attività di volo nel periodo dell’emergenza per circa un mese e mezzo; poi le abbiamo riprese gradatamente, anche su richiesta dell’Enac, adeguandoci a tutte le normative di sicurezza, per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza. Fortunatamente queste non ci sono state».

Chi ha sofferto di più?

«Le attività condotte all’interno dell’aeroporto come la scuola di volo, le iniziative dei paracadutisti e il ristorante, per cui il periodo di inattività è stato più lungo».

Com’è oggi la situazione del traffico aereo?

«Il traffico ha ripreso abbastanza bene, specialmente a partire dagli ultimi 15 giorni, non siamo ancora alla frequenza degli anni passati, ma ci stiamo andando vicino. L’aeroporto è tornato del tutto funzionale: la scuola di volo ha ripreso le sue lezioni, l’Ali Marche, l’associazione che gestisce il paracadutismo, è tornata in attività, ci stiamo avvicinando dunque alla normalità».

Compresa la funzionalità dei servizi?

«Sì, i servizi sono stati tutti ripristinati, rifornimento carburante, rimessaggio, assistenza sono stati sempre garantiti. Addirittura al momento tutti gli hangar sono pieni e ci stanno pervenendo più richieste di quelle che siamo in grado di soddisfare».



Alla luce del nuovo finanziamento regionale, qual è la situazione della pista d’atterraggio per gli elicotteri?

«Circa due anni fa uscì un bando regionale per il rafforzamento dei soccorsi delle eliambulanze, dato le potenzialità delle nostre strutture aeroportuali, dove era già presente una pista d’atterraggio per elicotteri, presentai subito domanda per poter essere inserito nella rete dell’emergenza notturna. Si trattava di mettere a norma la pista esistente, già frequentata dai mezzi dell’Esercito e della Protezione Civile ed abilitarla per l’atterraggio notturno. Nei giorni scorsi la pista è stata fatta oggetto di un sopralluogo dei tecnici della Regione. Dalla perizia è risultato che sostituendo le luci esistenti, con quelle richieste dalla normativa e adeguando la segnaletica orizzontale, era possibile rendere la pista efficiente per il volo notturno. Ecco dunque che ci è giunta la notizia dell’arrivo di un contributo di 20.000 euro per effettuare l’intervento. Si tratta di una bella notizia che evidenzia ancor più l’importanza dell’aeroporto di Fano sia per tutta la città che per il territorio circostante».

Verranno riprese anche le iniziative rivolte al pubblico?

«Dopo quanto è accaduto, quest’anno abbiamo dovuto per forza di cose sospendere il nostro programma. So che c’è un tentativo in atto di recuperare “Paradrenalina” l’evento dedicato a far provare l’esperienza del volo ai portatori di handicap ma non so se si riuscirà a farlo».

