All'asta a prezzi di realizzo decine di biciclette trovate abbandonate

FANO - Domani, alle 9, si terrà nei locali dell’ufficio appalti e contratti del Comune di Fano la vendita all’asta di 21 biciclette, ritrovate abbandonate in città e nel territorio circostante e consegnate al Comune. Il prezzo a base d’asta di tutto il lotto è estremamente ridotto: solo 50 euro. All’aggiudicazione si procederà anche nel caso che all’asta partecipi un solo concorrente, la cui offerta sia almeno pari al prezzo di stima stabilito, in tal caso sarà definitiva e quindi non soggetta a miglioramento.Le biciclette in procinto di essere cedute al miglior offerente sono state consegnate al Comune dal 2013 al 2016. Di queste, 11 sono biciclette da uomo, 8 da donna, una è del tipo Graziella, 2 sono biciclette elettriche, sia da donna marca “Call Things” bianca e verde sia unisex colore blu e grigio. Nel caso di due offerte uguali si procederà a una licitazione tra i concorrenti in gara. Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle 12 di oggi.