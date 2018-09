Arriva il vicepremier Salvini incontro blindato: «Agenti in borghese»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Il vice premier Matteo Salvini sarà a Fano nella serata di sabato 15 per partecipare alla Festa regionale della Lega nell’area dell’aeroporto. La sua presenza è stata confermata nel primo pomeriggio di oggi, durante l’incontro per illustrare il programma nel dettaglio, dopo che per diversi giorni la data ufficiale era stata taciuta per motivi di sicurezza e per trovare i giusti incastri con gli impegni istituzionali dello stesso Salvini. Annunciato un robusto ma discreto controllo della sicurezza pubblica: «Gli agenti in borghese saranno numerosi», ha specificato il segretario provinciale del partito, Lodovico Doglioni, nel gruppo degli organizzatori insieme con il consigliere comunale pesarese Giovanni Dallasta, il segretario locale Massimo Mei e la dirigente Martina Stella, entrambi fanesi. «Salvini è atteso sul palco alle 21 di sabato – ha spiegato Doglioni – ma è assai probabile che arrivi a Fano con un po’ di anticipo sull’orario del suo intervento, a lui piace intrattenersi con il popolo della Festa».