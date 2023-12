FANO - Ha detto di aver trovato il crocifisso in una piazzola di sosta e di non sapere nulla del calice di valore sparito. Ieri mattina l’udienza di convalida in seguito ai tre arresti dei giorni scorsi, che hanno visti coinvolti padre e due figli accusati di ricettazione.

Il fatto

Un 55enne e i due figli di 23 e 30 anni abruzzesi viaggiavano a bordo di una Bmw nera, bloccata dalle forze dell’ordine poco prima che entrasse nel casello autostradale a Fano. All’interno della vettura è stato trovato il crocefisso, che risulta rubato a un sacerdote di Piandimeleto. Assistiti dagli avvocati Fedele Ferrara e Tiziano Rossoli, padre e figlio hanno risposto alle domande di fronte al giudice. Il 55enne ha detto di non sapere nulla mentre il 30enne ha detto di aver trovato il crocifisso in una piazzola di sosta e di averlo preso. L’altro fratello non ha risposto ma secondo i legali gli altri due non avrebbero saputo nulla del crocifisso. Dalla chiesa risulta rubato anche un calice di ingente valore, ma non è stato ancora ritrovato. I legali si sono opposti alla convalida di arresto per la tenuità del valore del crocifisso che non porterebbe a una pena edittale tale da giustificare il fermo di polizia.

All’esito dell’udienza il 23enne è stato scarcerato mentre il padre e il fratello di 30 anni restano in carcere in quanto sussisterebbero gli indizi di colpevolezza del furto ai danni del sacerdote. Al servizio straordinario di controllo prima di Natale aveva partecipato il personale della squadra mobile, di entrambi i commissariati (quindi Fano e Urbino) e della polizia locale.

I controlli

Non è da escludere che il controllo sia stato effettuato in base a una segnalazione proveniente dal servizio pubblico di videosorveglianza, che effettua verifiche sui veicoli in transito lungo i principali percorsi della viabilità cittadina. L’episodio potrebbe avere sviluppi successivi, perché le forze dell’ordine stanno verificando se il terzetto possa avere un ruolo in precedenti razzie verificatesi sul nostro territorio. Come sempre accade in questa stagione dell’anno, l’allarme riguardante i furti si innalza di almeno un livello e le forze dell’ordine si organizzano per contrastare il fenomeno dovuto al maggior movimento delle persone grazie ai giorni di festa.

L’allarme

A prescindere dalla vicenda risalente a venerdì scorso, perché sono considerazioni di carattere generale, il periodo delle Festività solletica i malintenzionati. Tante famiglie partono per le vacanze. Può poi capitare che i topi di appartamento si infiltrino anche nel poco tempo in cui i proprietari si assentano per fare qualche spesa oppure per altra esigenza. In questi ultimi giorni l’attenzione è piuttosto alta in Valcesano, in particolare nella zona tra Mondolfo e Monte Porzio, dove sono stati segnalati alcuni furti in abitazione, tra tentati e riusciti.

Luigi Benelli

