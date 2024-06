FANO Merendine alla cannabis e ai funghi allucinogeni. Ne aveva quasi un chilo il diciannovenne fanese arrestato nel pomeriggio di lunedì scorso, al casello autostradale di Fano, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella sua automobile è stato inoltre scoperto quasi un chilo e mezzo di droga tra marijuana e hashish.

L’esordio

Il sequestro di snack da sballo è il primo nel suo genere effettuato nelle Marche e sembra segnalare un mercato ancora di nicchia, ma in fase di potenziale espansione, cui la polizia attribuisce caratteristiche di particolare pericolosità, a cominciare dal fatto che il potenziale bacino di consumo sarebbe costituito soprattutto da giovani e giovanissimi. Diciannove le merendine poste sotto sequestro: 5 ai funghi allucinogeni e 14 al tetraidrocannabinolo, che si ricava dalla cannabis.

La vendita di entrambi i prodotti è proibita in Italia, nel secondo caso perché la quantità di principio attivo è risultata superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale. Si ritiene pertanto che questa merce particolarissima sia stata acquistata all’estero, forse in Paesi di lingua spagnola: scoprire attraverso quali canali sia arrivata in Italia, è un compito affidato al prosieguo delle indagini. La confezione di ogni singolo snack replica da vicino il marchio adottato da prodotti di larghissimo consumo, differenziandosene però per alcuni dettagli. E in questo aspetto gli investigatori del commissariato fanese, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, individuano un elemento di potenziale pericolo. Un bambino o una bambina, spiegano gli inquirenti, potrebbero essere indotti a mangiare queste merendine, se le avessero a portata di mano, confondendole con prodotti a loro familiari. Sulla confezione sono comunque presenti simboli che spiegano quale sia il contenuto aggiunto: funghi allucinogeni oppure tetraidrocannabinolo.

Altra questione posta dalle forze dell’ordine: i cosiddetti edibles, come sono chiamati tali snack, aumentano l’effetto del principio attivo. In genere risulta più intenso e più duraturo, anche se ritardato rispetto ad altre forme di assunzione, essendo coinvolto l’apparato digerente.

L’operazione antidroga denominata Down Town è dunque scattata lunedì scorso, quando il personale del commissariato ha fermato l’automobile condotta dal fanese di 19 anni. Il controllo è stato deciso dopo che i poliziotti avevano notato la stessa vettura uscire dall’autostrada e dirigersi verso il centro storico di Fano. Nel bagagliaio, all’interno del vano per la ruota di scorta, sono stati scoperti un chilo e tre etti di marijuana (conservata in diversi pacchi) e 184 grammi di hashish. Comprese le merendine da sballo, il valore commerciale stimato è di circa 12.000 euro. Nelle confezioni anche consigli di precauzioni da adottare.

I costi

Un singolo snack ai funghi allucinogeni è quotato dai 50 ai 100 euro, più economici i dolciumi al tetraidrocannabinolo. Sequestrato inoltre contante pari a 500 euro. Il diciannovenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e portato al carcere di Villa Fastiggi a Pesaro. Ieri udienza in Tribunale, l’autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento e ora il giovane è agli arresti domiciliari.