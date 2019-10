Colto da arresto cardiaco nel parcheggio ​dell'ospedale: salvato col defibrillatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Il suo cuore aveva smesso di battere ma è stato riattivato grazie alla tempestiva applicazione di un defibrillatore. In questo modo un 64enne è stato strappato alla morte e, dopo un adeguato intervento cardiologico, è tornato alla sua vita ordinaria senza alcun danno neurologico.La fortuna ha voluto che l’arresto cardiaco fosse avvenuto nel parcheggio del pronto soccorso del Santa Croce, dove l’uomo si stava recando per un dolore toracico che persisteva da ore. Lì è prontamente intervenuto il personale del 118 munito di defibrillatore, il soccorso in pochi minuti ha consentito al 64enne di riprendere l’attività cardiaca e la coscienza. Il successivo elettrocardiogramma ha evidenziato un infarto acuto per cui il paziente è stato condotto nel reparto di emodinamica del San Salvatore di Pesaro e sottoposto ad angioplastica. Ricoverato in cardiologia, è stato dimesso nei giorni scorsi in buone condizioni.Di questo episodio dà notizia il medico cardiologo Alberto Caverni dell’associazione Fanocuore, organizzazione di volontariato che si occupa di prevenzione cardiologica, allo scopo di evidenziare l’importanza di un rapido intervento con un defibrillatore nei casi di arresto cardiaco; «un evento drammatico che può accedere in ogni momento e luogo», osserva Caverni.