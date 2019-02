Arrestato in città un pericoloso camorrista ricercato per omicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Pericoloso camorista latitante arrestato a Fano, era ricercato per omicido. Personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto a Fano, questa mattinta, M.D., appartenente all’organizzazione di stampo camorristico dei Vollaro operante nella zona di Portici (NA), di anni 36 nato a Napoli e residente a Fano, quale autore, insieme ad altri 6 complici, di un omicidio avvenuto a Portici nel 2004, su esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato fanese in collaborazione con i colleghi del Commissariato di Portici, i quali hanno eseguito lunghe ed elaborate indagini sotto il coordinamento della Dda partenopea.