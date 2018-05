L'Aero Club piange Filippini: «Ciao Fabio adesso vola più in alto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Lutto per l’Aero Club di Fano: si è spento a 57 il vicepresidente Fabio Filippini, vinto domenica da una malattia.Commosso il ricordo che gli amici dell’aero Club hanno vouto tribuatrgli sulla pagina Facebook: “L’Aero Club Fano perde una delle sue colonne. Ieri pomeriggio, è volato via il vice presidente Fabio Filippini, un uomo a cui era difficile non volere bene. Se c’era da lavorare lui c’era, se c’era da volare lui c’era, se c’era da aiutare qualcuno lui c’era. Pilota di grandissima esperienza e passione, era anche il numero 4 della formazione “Fly Fano Team”, uno degli uomini che nel 2015 ha compiuto la leggendaria trasvolata Fano-Cosford ai comandi del proprio aereo. Da sempre impegnato nella protezione civile, viveva la passione per il volo con spirito sincero e umile, aperto a tutti e senza mai darsi delle arie, era facile che ti portasse con lui per vedere il mondo dall’alto, gli bastava un sorriso. L’Aero Club Fano, ma anche tutta la comunità aeroportuale, si stringono intorno alla famiglia Filippini, alla moglie Mara e ai figli Alberto e Giulia. Un pilota non muore mai, vola solo piu’ in alto. Ciao Fabio”.L’ultimo saluto a Fabio è previsto mercoledì alle 10:30 presso la chiesa di Santa Veneranda a Pesaro, mentre l’Aero Club Fano sta organizzando una raccolta fondi in favore dell’AIRC e una serie di iniziative per ricordare costantemente la straordinaria opera e l'umanità di Fabio.