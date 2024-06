FANO Quando si è progettato l’intervento di qualificazione di piazza Andrea Costa, era stata inclusa una indagine archeologica, dato che già si sapeva che l’area conservava reperti di origine romana, ma probabilmente non si immaginava che fossero così importanti come quelli riscoperti recentemente.

La singolarità

Le ultime scoperte invece non cessano di stupire, acuendo la curiosità su cosa veramente si nasconde nel sottosuolo. «Terminate le indagini nell’area vicina a via Arco d’ Augusto – ha evidenziato la funzionaria della Soprintendenza archeologica delle Marche Ilaria Venanzoni parlando degli ultimi rinvenimenti – nella parte vicina in cui è da completare la posa in opera dei sottoservizi sono emersi nuovi reperti murari. La singolarità di questi ultimi sta nella misura dell’elevato, circa un metro e venti centimetri, una cosa rara, dato che in genere le indagini archeologiche compiute nel territorio marchigiano pongono allo scoperto elementi allo stato di fondamenta o tutt’al più di un’altezza di pochi centimetri. Altro dato interessante è che i mattoncini con i quali è stato costruito il muro sono della stessa natura di quelli ritrovati in via Vitruvio e nell’area archeologica sottostante il convento di Sant’Agostino. È quindi un muro importante che si trova nei pressi del foro, dove un tempo sorgevano gli edifici pubblici. Le stesse dimensioni dell’aula tornata alla luce potrebbero far pensare a un edificio pubblico. Significativo anche il ritrovamento di una corniola, una pietra incisa con la figura di un fauno, essere mitologico, metà uomo e metà capra con un bastone ricurvo (il pedum) nella mano sinistra e un grappolo d'uva nella destra». Che si farà ora? Si completerà la chiusura? Un ulteriore incontro è previsto con la nuova amministrazione.

La storia

Le prime indagini in epoca moderna risalgono al 1910 quando fu demolito il convento di San Daniele, del quale alcune murature ancora oggi figurano inglobate nell’edificio che ospita la pizzeria Mc Kenzie. Un resoconto di quanto fu trovato allora è stato riportato dall’importante volume sulla Fano Romana edito dal Comune di Fano nel 1991. Gli scavi eseguiti per sistemare le nuove strutture misero allo scoperto a poca profondità dal livello di calpestio, vari resti di antichi ambienti caratterizzati da murature con blocchetti in arenaria e di laterizi che delimitavano pavimenti musivi. Si tratta essenzialmente di due strutture identificate nei pressi di palazzo Amiani e di palazzo Boccacci, strutture che sono riemerse nel corso di questi nuovi lavori con ulteriori novità rispetto al passato. Nell’area, infatti, non solo sono stati rinvenuti reperti risalenti all’epoca romana, ma sono tornate alla luce anche testimonianze dell’alto medioevo, quando gli edifici realizzati in epoca imperiale caddero in disuso e tra le loro rovine fu realizzato un piccolo cimitero. Terminato il tempo a disposizione degli archeologi per compiere gli scavi e poi passare la mano alla ditta che avrebbe realizzato la nuova pavimentazione, si stava richiudendo il tutto, quando l’area ha restituito le nuove testimonianze: altri tratti di pavimento in mosaico e la corniola, che doveva essere incastonata in un anello.