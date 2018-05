Anziano si perde: ritrovato alla stazione ferroviaria dopo una notte d'angoscia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Anziano si perde, ritrovato in buona salute dopo una notte di angoscia. Ritrovato questa mattina alle 10.30, alla stazione ferroviaria di Ancona, un anziano di 78 anni, che aveva fatto perdere le proprie tracce dalla serata di ieri. Nel tardo pomeriggio era uscito dalla sua abitazione a Sant’Orso per andare a fare la spesa insieme con moglie e figlia: poco dopo aveva detto di voler tornare a casa in bici. Ma non è rientrato e alle 19 è scattato l’allarme. Erano quindi iniziate le ricerche, che oltre alla polizia coinvolgevano carabinieri, vigili del fuoco e volontari di Protezione civile, pronti a usare i cani per la ricerca delle persone nel caso fosse stata individuata almeno una traccia. Ma è stato lui a farsi ritrovare telefonando dalla stazione di Ancona.