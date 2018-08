Ancora un'onda anomala a Sassonia: bagnanti fatti cadere, resta il mistero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - L’onda anomala di Sassonia ha concesso il bis nel giro di poche ore, tornando a investire la zona più settentrionale di Sassonia. È successo intorno alle 17 dell’altro ieri. Ormai una fastidiosa abitudine il trambusto provocato dall’inusuale fenomeno, ancora senza spiegazione.Persone colte di sorpresa sono cadute in acqua a pochi metri dalla riva, rovesciate da un treno di tre onde consecutive che compaiono all’improvviso sul mare in calma piatta. Onde non troppo alte, che forse non arrivano al metro, ma dotate di una spinta più potente del normale, capace di ribaltare un uomo adulto. Nell’arco della stessa giornata, giovedì scorso, il fenomeno si è dunque ripetuto due volte. Non è una primizia, lo stesso era successo anche qualche settimana fa. Fra i due episodi cambia l’orario del bis pomeridiano (giovedì scorso alle 17, alle 19.30 in precedenza), ma in entrambi i casi la prima botta si è scaricata su quel tratto di litorale fanese intorno alle 10.30.