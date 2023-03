Ambiente, alberi e bosco urbano: a Fano sbarca il progetto "Forestiamo insieme l'Italia"

ANCONA- Cia Conad partecipa all'iniziativa «Forestiamo insieme l'Italia» attraverso un progetto di tutela ambientale nel Comune di Fano, in collaborazione con Rete Clima, ente non profit che promuove azioni di sostenibilità e di de-carbonizzazione.

Il progetto

In un'area comunale nei pressi del cimitero di Rosciano sarà creato un bosco urbano, piantando mille alberi appartenenti a specie già presenti nel territorio collinare e boschivo della zona, in modo tale da potersi adattare meglio al territorio e donare servizi ecosistemici alla comunità. L'iniziativa «Forestiamo insieme l'Italia» è parte della campagna «Foresta Italia», patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e prevede entro il 2023 la piantagione di 20.000 alberi su tutto il territorio nazionale, mille in ciascuna regione.