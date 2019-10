Alvin si lancia col paracadute con gli istruttori ubriachi ma è uno scherzo delle Iene

di Osvaldo Scatassi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Il conduttore televisivo Alvin (nome d’arte di Alberto Bonato) si ricorderà per un pezzo della città di Fano e del suo aeroporto, dove il giovane presentatore è stato vittima di uno scherzo architettato dalla trasmissione televisiva Le Iene proprio mentre si accingeva a fare la sua prima esperienza del lancio nel vuoto.Un bel lancio anche per Fano, che l’altro ieri si è conquistata 11 minuti di visibilità in prima serata su Italia 1, facendo da sfondo alle riprese della burla. Alberto Bonato, in arte Alvin, è fra gli ospiti di Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota, che anche quest’anno ha scelto come base l’aeroporto di Fano, effettuando le riprese televisive nel giugno scorso. La trasmissione è un adventure show, uno spettacolo di avventura che invita alcuni Vip a un lancio in tandem con il paracadute da 4.000 metri di altezza, insieme con un istruttore.