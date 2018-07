Altro rogo nella notte: il piromane dei cassonetti colpisce ancora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - I cassonetti rossi per la raccolta stradale della carta sono il nuovo obiettivo del vandalo frustrato: ne è stato incendiato uno anche nella notte fra ieri e giovedì scorso, intorno alle 12.45 in viale Adriatico a Fano. Il danno del singolo caso è contenuto, anche se per niente affatto trascurabile, perché ad Aset un contenitore del genere costa circa 700 euro. L’aspetto più preoccupante è invece la ripetitività di azioni così sciocche.«Certi episodi – spiegano i vigili del fuoco – cominciano a essere troppo frequenti per considerarli una casualità o un banale incidente e anche questa volta abbiamo inoltrato una segnalazione alla Procura della Repubblica. Negli ultimi due mesi siamo dovuti intervenire almeno cinque o sei volte per spegnere l’incendio di altrettanti cassonetti tra Lido e Sassonia».