Allarme ladri nella zona mare: «Auto aperta due volte in tre giorni»

FANO - Continuano i furti in casa (Gimarra e San Lazzaro) e nelle auto segnalati a Fano. «Stanotte mi hanno riaperto l’auto per la seconda volta in zona Lido davanti all’Hotel Elisabeth Due - ha scritto su Fb un giovane ristoratore fanese - scrivo per avvisarvi di non lasciare nessun oggetto di valore all’interno dell’auto nemmeno nascosto... Oggi (ieri, ndr) ho sporto denuncia per la seconda volta in 3 giorni in commissariato. La situazione è grave è diventata una piaga... fate attenzione».