Fano, già multato continua a servire superalcolici a un minore di 16 anni: scatta la denuncia al barista

FANO - Vende alcol ai minorenni anche dopo che lo stesso locale è già stato multato per lo stesso motivo, la seconda volta addirittura ad un minore di 16 anni: barista nei guai.

I poliziotti di Fano, nell’ultimo periodo, hanno effettuato dei servizi di prevenzione nella città di Fano mirati a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti e il consumo di alcolici soprattutto fra i minorenni.

In occasione dei controlli diurni, sono stati identificati numerosi giovani e 6 di questi, quasi tutti appena maggiorenni ma trovati in compagnia di minorenni, sono stati trovati in possesso di hashish. Nel complesso sono stati sequestrati 50 grammi circa di stupefacente e tutti e 6 i giovani fanesi segnalati alla locale Prefettura quali consumatori.

Nei controlli serali mirati verso diversi locali pubblici i poliziotti hanno identificato alcuni minorenni intenti a consumare superalcolici in un esercizio in zona del Lido. Le immediate verifiche degli agenti hanno portato ad accertare che nel bar in questione gli addetti vendevano alcolici senza sincerarsi dell’età dei clienti, sebbene alcuni di questi apparissero manifestamente di minore età. Nonostante l’applicazione, in questo caso, di una sanzione amministrativa a carico dell’addetto che era stato sorpreso a versare alcolici a un 17enne, in un secondo controllo allo stesso esercizio, effettuato pochi giorni dopo sempre dagli agenti del Commissariato, un altro barista veniva colto nell’atto di vendere alcolici a un minore dei 16 anni e, pertanto, denunciato all’Autorità Giudiziaria come prescrive la normativa.

