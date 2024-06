FANO L’agricoltura è considerata il settore primario della nostra economia, insieme alla produzione delle materie prime, secondario è il settore industriale che interviene per trasformare le materie prime in prodotti finiti, il settore terziario è quello della distruzione commerciale e dei servizi. L’agricoltura però non primeggia rispetto agli altri due settori, sprofondata come è accaduto recentemente in una crisi che ne ha tagliato ogni redditività.

La relazione di Mei

Significativo a questo riguardo è stato il resoconto di attività della cooperativa agricola di Falcineto, la più rappresentativa sull’area metaurense che ha chiuso il bilancio del 2023 con una perdita di 91.863 euro determinata, secondo il direttore Francesco Mei, da due cause principali: il clima sfavorevole alle colture cerealicole verificatosi nel mese di maggio 2023 che ha inciso sulla quantità e soprattutto sulla qualità dei prodotti; e i vincoli posti dalla nuova politica agricola comunitaria che ha tagliato enormemente i contributi per le aziende e al contempo ha introdotto il set-aside obbligatorio, vale a dire l’obbligo di porre il 4 per cento dei terreni sempre a riposo.

Una vera e propria mazzata è caduta sulla testa degli agricoltori con la riduzione del 40 per cento, a contratti d’affitto firmati o colture seminate, della Pac europea, ovvero dei contributi erogati da Bruxelles; riduzione che si è aggiunta all’aumento dei costi provocati dal protrarsi della guerra russo-ucraina.

Le conseguenze sul territorio

Sembra una guerra, seppur prossima ai confini europei, ancora lontana, ma in realtà i suoi effetti e le sue conseguenze sono presenti anche nel nostro territorio. «Ironia della sorte: due anni fa – ha evidenziato Francesco Mei – il prezzo del grano era aumentato grazie proprio allo scoppiare della guerra in Ucraina che fino ad allora era stato il granaio d’Europa. L’aumento del prezzo non è stato però indenne ad un fenomeno speculativo trascinando con sé anche un aumento dei costi. Oggi dopo due anni il prezzo del grano è calato, ma i costi di produzione sono rimasti sempre gli stessi».

E questo ha concorso non poco a mettere in difficoltà chi si dedica al lavoro dei campi. La richiesta di un aiuto a livello locale è emersa nel prevedere iniziative che possano contrastare i lunghi periodi di siccità che sempre più spesso si abbattono anche sul nostro territorio. Non si può infatti continuare a prelevare acqua dal Metauro per esigenze che, tra i fini potabili, industriali e agricoli, si ampliano sempre più.

L’emergenza idrica

A questo riguardo ha assunto il rilievo di una vera e propria emergenza, secondo gli agricoltori, la realizzazione di bacini idrici per far fronte ai periodi di carenza d’acqua, essenziali per l’irrigazione. Grazie all’utilizzo del fondo di riserva, la perdita conseguita dalla cooperativa di Falcineto sarà interamente coperta dagli accantonamenti degli anni passati. Per il futuro è stato espresso l’auspicio che le autorità preposte, intervenute in modo significativo all’assemblea, e le associazioni sindacali riescano a creare condizioni che permettano di fare impresa agricola sostenibile e garantire allo stesso tempo reddito e occupazione.