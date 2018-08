Aggressione sessuale alla giovane mamma: 65enne patteggia ed è libero

di Lorenzo Furlani

FANO - Tanto focoso con la giovane mamma quanto remissivo in tribunale. L’insospettabile 65enne fanese, padre di famiglia, protagonista di unnella giornata di lunedì a Madonna Ponte, ieri non ha pronunciato parola di fronte ai giudici avvalendosi della facoltà di non rispondere alle domande del pubblico ministero Silvia Cecchi. Per i reati di violenza sessuale - consumata e non tentata secondo la riformulazione del capo di accusa perché la donna è stata palpeggiata con forza sui seni - atti osceni in luogo pubblico, lesioni e violazione di domicilio, il tribunale ha applicato all’imputato, su richiesta delle parti, la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione con l’interdizione per eguale periodo dai pubblici uffici e l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla curatela di sostegno. La pena è stata sospesa perché l’imputato era incensurato. In considerazione della sua fragilità psicologica segnalata dall’avvocata, di cui per certi versi può essere considerata uno specchio l’incredibile dinamica dei fatti, omettiamo di pubblicarne il nome.