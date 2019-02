Aggredisce la capotreno â€‹che gli chiede il biglietto: richiedente asilo arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Aggredisce la capotreno che gli chiede il biglietto: arrestato richiedente asilo marocchino.E’ successo l’altra sera sul convoglio regionale in viaggio tra Ancona e Rimini. Sulla tratta che porta alla stazione di Fano, una giovane capotreno ha chiesto di esibire il biglietto ad un uomo straniero, che in risposta l’ha dapprima insultata e minacciata, arrivando a strattonarla violentemente nel tentativo di eludere il controllo. Alcuni viaggiatori lo hanno fermato ed evitato conseguenze più gravi alla capotreno, che non si è persa d’animo ed ha allertato i carabinieri tramite il 112. Alla stazione di Fano ad attendere il treno in arrivo, il maldestro viaggiatore ha trovato quattro carabinieri che lo hanno preso in consegna, mentre i viaggiatori sono stati fatti scendere dalla capotreno per motivi di sicurezza ed hanno dovuto proseguire il viaggio su un altro treno giunto in stazione dopo pochi minuti. L’uomo, sprovvisto di documenti, è stato identificato tramite le impronte digitali in M.M., marocchino 58enne senza fissa dimora disoccupato con una richiesta di permesso di soggiorno per protezione internazionale