Accoglie minori in casa e cede loro la marijuna: denunciata pusher 33enne

FANO - Una donna di 33 anni è stata arrestata l’altro giorno per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri. La trentatreenne è stata sorpresa nella sua abitazione con uno spinello e 3,18 grammi di marijuana oltre a strumenti utili per confezionare le dosi. L’aggravante dell’accusa è quella della cessione di droga a minorenni, che secondo l’indagine frequentavano la sua abitazione.Ieri mattina la donna, che ha un precedente penale specifico, è comparsa nel Tribunale di Pesaro davanti al giudice per le indagini preliminari Gasparini. I carabinieri di Fano hanno riferito di aver notato un andirivieni di ragazzini nella sua abitazione, nel quartiere di Sant’Orso. Le indagini sono partite dalla segnalazione dei residenti allarmati per quel movimento. Durante l’appostamento, gli investigatori hanno notato alcuni gruppi di ragazzi, alcuni quasi bambini, che parlavano con la donna affacciata al balcone. L’ultimo era un terzetto: uno è rimasto fuori, due sono entrati. Quando sono usciti, i carabinieri sono intervenuti: i due adolescenti, che hanno la metà degli anni della trentatreenne (uno è appena 16enne, l’altro deve compiere a settembre la stessa età), non sono stati trovati in possesso di droga ma interrogati hanno dichiarato di aver fumato nella casa uno spinello, pagato 6 euro.