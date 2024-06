FANO Maestro di tennis accusato di atti sessuali su allievi minorenni, c’è la sentenza. Ieri il giudce Giacomo Gasparini, allineandosi alle richieste del pubblico ministero Ernesto Napolillo, ha condannato Juan Daniel Manevy, l’istruttore argentino di 37 anni, a 5 anni e 2 mesi di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, sospeso dall’insegnamentodi tennis o nelle scuole e di stare a contatto con minori. Poi la misura di sicurezza di 12 mesi, terminata la pena, con divieto di avvicinamento a situazioni in cui è prevista la presenza di minori.

Il difensore: «Faremo appello»

Il giudice ha stabilito anche il risarcimento di 50mila euro per due ragazzini e 20mila per il terzo (assistiti dagli avvocati Simone Candelora, Cristiana Cicerchia, Irene Ciani). Il legale dell'istruttore, Cristiana Ugolini, promette appello. Il caso era esploso nel febbraio 2023 a seguito della denuncia di tre ragazzini nei confronti del maestro e delle indagini svolte dal commissariato di polizia di Fano, coordinate dal dirigente Stefano Seretti. All’epoca dei fatti le vittime avevano 12, 13 e i 15 anni. I reati contestati riguardano palpeggiamenti e toccamenti che gli allievi avrebbero subito anche nelle parti intime da parte del maestro del circolo tennis Fano, che li frequentava pure oltre l’impegno sportivo. Contatti fisici come il toccamento di una coscia, o sfioramenti di labbra quando gli allievi entravano nella sua auto per essere accompagnati ai tornei. Si è parlato anche di una "prova di guida". Un ragazzino, al tempo dei fatti, 12enne, dopo esser stato indotto a salire sulle gambe del maestro di tennis al posto di guida, sarebbe stato toccato ripetutamente nelle parti intime. Poi i messaggini inviati via social ai tre minorenni, con la scritta ripetuta "te quiero", ti amo. L’istruttore ha sempre negato ogni atto sessuale, parlando solo di abbracci e contatti calorosi come da tradizione argentina.

«Abbiamo appreso dei fatti dalla stampa - commenta il presidente del circolo tenni della trave, Leonardo Prencipe - si parla di episodi contestati non nel mio periodo di presidenza e che sarebbero avvenuti fuori dal circolo. Qualcuno ha ipotizzato che tali comportamenti fossero già stati stigmatizzati da altre strutture ma questo non ha trovato riscontro. Il maestro era un collaboratore ed è stato subito allontanato. Non ci siamo costituiti parte civile perché le cose non erano definite, ma nell’immediatezza ci siamo confrontati con lo staff e non erano emerse avvisaglie di questo tipo. Abbiamo ascoltato altri genitori e non sono stati riscontrati altri fatti. Nessun ragazzino è stato ritirato dal circolo. Anzi, in questi anni il movimento è cresciuto in una struttura che vanta 125 anni di storia».

Buca per lettere anonime

La prevenzione è tutto. «Dal 1° luglio verrà formalizzate procedure per prevenire episodi di bullismo, discriminazione ed eventuali abusi, come da normativa. Indicheremo una figura per aumentare il livello d’ascolto dei ragazzi e dei genitori su eventuali episodi. Vogliamo creare una cortina di attenzione per percepire eventuali segnali. Ci sarà anche una buca delle lettere dove certi episodi potranno essere segnalati in forma anonima» chiude Prencipe.