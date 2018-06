Abbandona l'auto per giorni nel parcheggio blu: centinaia di euro di multe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Con l’aria che tira lasciare per giorni l’auto in sosta in un parcheggio non è fatto da passare inosservato. Così dopo la segnalazione di quella vettura parcheggiata in uno stallo a pagamento in via Roma, trovata con una serie di multe sul parabrezza, mercoledì mattina sul posto è intervenuta la polizia che ha rimosso e successivamente sequestrato la vettura “dimenticata”. I successivi accertamenti hanno potuto stabilire che la vettura appartiene a un ragazzo di 25 anni residente ad Ancona che dovrà spiegare perché ha abbandonato l’auto in sosta a Fano. Di certo comunque dovrà pagare una sanzione molto pesante che ammonta a di 849 euro se sarà saldata entro 60 giorni. Se invece pagherà entro il 25 giugno dovrà sborsare solo 594 euro. Diversamente non potrà recuperare la sua auto.