FANO - Musica anni ’80 e ’90, ma non solo musica: moda, giochi, stili di vita; tutto questo verrà ricreato e riproposto al Lido dal 20 al 23 giugno da Onstage Produzioni con la collaborazione degli esercenti del lungomare.

Il tutto si svolgerà su Lungomare Simonetti con qualche incursione in zona porto, ma non sarà un solo palcoscenico ad ospitare la manifestazione che invece coinvolgerà tutto il salotto di Fano con un palco centrale in largo Seneca, un secondo palco al lato di piazzale Amendola ribattezzato largo Bellavista; con la tensostruttura nei pressi dell’Arzilla che ospiterà una sala giochi e le gare di Subuteo, con un’area baby ampliata rispetto alle precedenti edizioni nei pressi del Charro dove i bambini ma anche i loro genitori potranno divertirsi con i Lego e altri giochi in scatola (tra l’altro verrà proposto un gigantesco gioco dell’oca); con posti in spiaggia riservati alla proiezione di film d’epoca; con un curioso show horror allestito sulla spiaggia dell’Arzilla e l’immancabile area per lo street food. Madrina della manifestazione, presentata ieri da Nicola Anselmi e da Emanuela Giorgi alla presenza del sindaco Luca Serfilippi già affezionato al festival, sarà Patty Pravo che taglierà il nastro alle 19 del 21 giugno, cui seguirà il karaoke con il fanese Luca Vagnini e l’esibizione di Sergio Casablanca e le Gocce. Alle 22.30 canterà i suoi brani più celebri Patty Pravo, per poi passare la mano al Dj set di Matteo Pietrelli, Ugo Palmisano e Radio Studio+. Il giorno dopo salirà sul palco di piazzale Seneca Ciccio Graziani prima intervistato da Gigi Brecciaroli, poi commentatore della partita Euro2024 Italia – Spagna che sarà trasmessa in diretta su due grandi teleschermi, A muovere l’emozione e l’aspettativa del momento l’interpretazione dell’inno nazionale da parte della cantante fanese Asia, accompagnata dal coro delle bambine dell’Asd Capogiro. Sabato 22 giugno sarà la volta di due special guest: già protagonista di Zelig e Drive In, tornerà ad esibirsi Marco della Noce, il mitico Oriano Ferrari e a chiudere la serata: Marco Ferradini famoso nel mondo grazie alla canzone “Teorema”. Domenica conclusione sul palco di Largo Seneca con la live band dei Queen e sul palco di largo Bellavista con la live band Zootv che si esibirà sui brani degli U2. «Siamo partiti quasi per gioco – hanno dichiarato Emanuela Giorgi, Nicola Anselmi e Nicola Ferri di Onstage - e alla vigilia della terza edizione, siamo orgogliosi di quello che ogni anno riusciamo a proporre». Il festival sarà anche l’occasione per gustare la coppa gelato Boomerang al gusto di Moretta, la pizza e i cioccolatini creati apposta per l’occasione e una gigantesca torta che sarà tagliata e distribuita il giorno della inaugurazione.