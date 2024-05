Passeggiata serale di una famiglia di cinghiali nelle vie di Urbino: si ripresenta il problema

URBINO Ancora cinghiali a spasso sulle strade centrali di Urbino per quella che, da tempo, è diventata una vera e propria emergenza. I 9 ungulati sono apparsi in fila indiana, la mamma apriva l'allineamento, chiuso dal nerboruto papà cinghialone con in mezzo i 7 piccoli cinghialotti.

A segnalarne la presenza, venerdì scorso nel tardo pomeriggio, in via Giro dei Debitori sono stati gli automobilisti con un tam tam social suggerendo a tutti la massima attenzione sulla carreggiata perché i numerosi cinghiali sarebbero potuti diventare un potenziale pericolo per ciclisti, motociclisti e automobilisti.

Sorpresa al bar Zucchero

Gli avventori del bar Sugar, durante l'aperitivo, se li sono visti transitare con una tranquillità e calma da lasciare tutti a bocca aperta. Dopo via Giro dei Debitori i cinghiali hanno proseguito in via Oddi per rigettarsi nella fitta vegetazione agricola e boschiva sottostante. Uno spettacolo serale inatteso perché ultimamente episodi di questo genere non si erano visti.