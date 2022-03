A fuoco falegnameria: laboratorio e macchinari completamenti distrutti, il tetto è crollato

MOMBAROCCIO - Un laboratorio completamente distrutto, un rogo devastante e danni ingenti. E’ il bilancio dell’incendio che è divampato ieri mattina nell’area artigianale di Mombaroccio, nella frazione di Montegiano e che ha mandato in cenere un laboratorio artigiano a conduzione familiare che lavora il legno per la produzione di mobili e arredi.

L’allarme è scattato intorno alle 10 e in quel momento la falegnameria Bellagamba era in piena attività. La situazione si è evoluta rapidamente in peggio in un arco di tempo piuttosto stretto. La superficie del laboratorio è di circa 180 metri quadrati ed è stata interamente coinvolta.

Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, sia da Pesaro che da Fano che hanno lavorato ininterrottamente per oltre sei ore, finendo ben oltre le 16, per cercare di salvare il salvabile. Ma c’è stato ben poco da fare.

In poco tempo il fuoco si è esteso coinvolgendo i locali, i macchinari, i muri e anche il tetto che alla fine è crollato. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma i danni sono notevoli. La falegnameria è andata in cenere e il crollo del tetto ha reso ancora più gravi le conseguenze. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione di Mombaroccio per compiere accertamenti sulle cause che si ritengono comunque accidentali.

