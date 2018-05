La donna morì nell'incidente in galleria: camionista condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Aveva perso la vita in un maxitamponamento avvenuto in A14, sotto la galleria Montedomini, tra i caselli di Ancona nord e Ancona sud. La 65enne Domenichina Bravi, nata a Mercatello sul Metauro e residente a Montelabbate, era sotto il tunnel in direzione Pescara quando era rimasta coinvolta nell’incidente che aveva coinvolto due mezzi pesanti, un autoarticolato e un autocarro, e altri veicoli.La donna non aveva avuto scampo in quell’inferno autostradale che si era venuto a creare all’altezza di Falconara durante il primo pomeriggio del 18 luglio 2016. A quasi due anni di distanza, la giustizia è venuta a bussare alla porta del presunto responsabile della morte della donna. Si tratta di uno dei due camionisti, un 68enne residente a Morrovalle, che era rimasto coinvolto nell’incidente. L’uomo, ieri mattina, è stato condannato in abbreviato a scontare un anno di reclusione, pena sospesa. Doveva rispondere del reato di omicidio stradale.