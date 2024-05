PESARO I trucchi nella borsa, ma un’altra cliente l’aveva vista e fotografata. Il processo si chiude. Il fatto risale a marzo scorso quando una 35enne di origine sudamericana residente a Pesaro, incensurata, era entrata in due negozi di cosmetici in via Branca e aveva prelevato dei prodotti dagli scaffali per poi infilarseli in borsa.

Pensava di esserci riuscita senza farsi vedere dalla commessa ma la scena però è stata notata da una cliente, dietro di lei, che aveva preso il suo cellulare e ha fotografato la ladruncola mentre faceva sparire nella borsetta confezioni di fondotinta e trucchi. Quando la donna con la borsa piena di merce senza averla pagata è uscita dal negozio, la cliente ha fatto vedere le foto alla commessa che ha immediatamente avvisato la polizia descrivendo la 35enne.

In fuga con 500 euro di merce

Nel giro di qualche minuto, la volante ha identificato la fuggiasca nei pressi del negozio con i trucchi in borsa portandola in questura. Qui è stata perquisita ed è uscita la merce rubata. Visto il valore della refurtiva, circa 500 euro, gli agenti hanno proceduto all’arresto della donna.

La donna aveva raccontato di aver perso il lavoro in una ditta di pulizie e di aver pensato che rubando trucchi e cosmetici avrebbe potuto rivenderli sul web per guadagnare qualcosa. La merce, ancora integra era stata restituita.

Il titolare di uno dei due negozi non aveva presentato querela, quindi non si poteva procedere al processo. Per l’altro punto vendita, il legale della donna, Alfredo Torsani, ha presentato un’offerta risarcitoria. Così il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere. La donna non avrà condanne.