FANO - Spacciava cocaina per arrotondare la sua pensione. Ieri la sentenza. A novembre era finito in manette un 70enne ex ristoratore, originario del Piemonte, ma residente a Fano da anni.

Arrestato in flagranza

Lo avevano arrestato in flagranza i poliziotti del commissariato di Fano mentre stava cedendo la droga al cliente. Il passaggio della droga era avvenuto nella zona della Sassonia, vicino alla pista dei go-kart. È qui che gli agenti si erano appostati e avevano atteso il momento giusto per entrare in azione. Prima è arrivata l’auto del cliente, poi, poco dopo, quella del pensionato-pusher.

Nel momento della cessione, i poliziotti erano usciti allo scoperto e facendo scattare le manette per lo spacciatore. Due le dosi di cocaina recuperate e sequestrate al 70enne, insieme a 200 euro, soldi ritenuti frutto dello spaccio. I poliziotti erano poi andati a casa sua, ma dalla perquisizione non sarebbe saltato fuori nulla, né altra sostanza e neppure un bilancino per pesare le dosi o altri materiali per il confezionamento.

Tornato subito il libertà

L'ex ristorantore alla convalida dell’arresto aveva detto che spacciava per arrotondare la sua pensione da 600 euro, che non gli bastava ad arrivare alla fine del mese, e di avere un unico cliente. Il giudice l’aveva subito rimesso in libertà. Nel processo di ieri il pm ha chiesto 1 anno e 2 mesi di condanna, il giudice ha inflitto la condanna a 10 mesi e 1.200 euro di multa. Il settantenne era difeso dall’avvocatessa Silvia Pantanelli.