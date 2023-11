PESARO Erano le ore 14 quando, martedì, hanno salutato e si sono allontanati dall’azienda agricola di Vismara in cui lavoravano. Invece di tornare nella Casa Circondariale di Villa Fastiggi, dove erano attesi entro le ore 15, hanno fatto perdere le loro tracce. Volatilizzati. Spariti nel nulla. Emilian Bici, 43 anni, detenuto in carcere per tentato omicidio, ed Ermelinda Spahiu, 38, entrambi albanesi, sono evasi approfittando del lavoro esterno che permetteva loro di uscire dall’Istituto di pena alle ore 7 per poi fare ritorno dopo 8 ore. Erano stati arrestati insieme, si conoscevano bene, forse di più.



Da oltre 24 ore è caccia aperta ai due: la fuga ha allertato la polizia penitenziaria, il Nucleo Investigativo Centrale reparto specializzato della Polizia penitenziaria, e il Nucleo Investigativo Regionale. La polizia ha passato al setaccio Pesaro e i comuni limitrofi nel tentativo di prevenire eventuali atti criminali. È una coppia pericolosa, alla luce dei loro precedenti.



Due stranezze



Si tratta di una evasione atipica nei modi e nei tempi: Emilian doveva ancora scontare due anni dopo essere stato condannato per l’aggressione a un 57enne, davanti a un bar di Punta Marina di Ravenna, il 21 gennaio del 2018. L’uomo si era beccato cinque coltellate nella pancia perché, alla richiesta di ospitare lui, Ermelinda e un altro amico albanese, aveva risposto negativamente. Secondo quanto poi ricostruito i tre vivevano di furti e probabilmente erano alla ricerca di una sistemazione per compiere razzie sul territorio. Le telecamere di sicurezza avevano ripreso la scena: Ermelinda aveva afferrato le braccia dell’uomo ed Emilian e il suo amico lo avevano colpito con 5 fendenti. Emilian (nonostante un divieto di ingresso in Italia) ed Ermelinda, allora incensurata, erano poi stati individuati e arrestati a Fano a distanza di due giorni. Emilian era a bordo di un’auto rubata: il tentativo di fuga aveva poi portato all’arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale oltre alla notifica del decreto di fermo.



Arrestato con “Lupen”



Due parole sull’amico, all’anagrafe Lupen (in onore del ladroma con nome storpiato) Allciu, oggi 46 anni. Lui era stato incastrato, negli stessi giorni, a Napoli ma sul suo conto c’era dell’altro: faceva parte della banda albanese che tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 aveva saccheggiato, con furti e rapine violente, una decina di abitazioni nelle province di Pesaro e Ancona, con auto rubate in Romagna, facendo base in una villetta di Gimarra. Lupen, quando fu arrestato a Napoli, arrivò spavaldamente a complimentarsi con i militari dicendo che in Germania, dove aveva vissuto, non era stato mai beccato. La fuga di Emilian e Ermelinda, proprio nei giorni in cui sono tornati ad imperversare i ladri (albanesi) nelle abitazioni, potrebbe essere in qualche modo collegata. Al vaglio c’è la possibilità del coinvolgimento di alcuni complici esterni oppure di un piano premeditato. Inusuale, infatti, è l’evasione durante un programma di reinserimento che permetteva loro di lavorare all’esterno della struttura carceraria per una parte della giornata. Strana, soprattutto, quella di Ermelinda alla quale mancavano solo 5 giorni per il fine pena. Adesso rischia di prendere una condanna che va da 6 mesi a un anno (se l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita).





Il precedente atipico



Non esiste un precedente specifico nel carcere pesarese. L’ultimo episodio controverso si era registrato lo scorso 2 marzo quando un detenuto di origine gambiana, approfittando dell’ora d’aria, intorno alle 13.15, era stato fermato e bloccato dopo aver scavalcato l’inferriata posta ai lati dei passeggi con il chiaro intento di accedere nelle zone esterne dell’Istituto. Come avevano denunciato poi le strutture locali del sindacato, il ragazzo, 27 anni, affetto da gravi patologie di natura psichiatrica, solo nell’ultimo mese «aveva provocato una sequenza di atti vandalici capaci di mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza interna dell’Istituto di pena».