Aggrediscono una guardia e scappano dal carcere Caccia a due detenuti in fuga

SAN MARINO - Due detenuti sono evasi, alle 14.30 di ieri, dal carcere dei Cappuccini di San Marino e ora sono ricercati nel Riminese e nel Pesarese. C’è stata una colluttazione con una delle due guardie in servizio, al momento ricoverata in ospedale ma non in gravi condizioni.La Gendarmeria ha diramato le foto dei due detenuti (che pubblichiamo per consentire eventuali segnalazioni da parte di chi li avvistasse): si tratta di Achille Lia, un italiano di 50 anni, e di Albano Hametovic, un 32enne della Bosnia-Erzegovina. Erano in carcere per l’espiazione di condanne rispettivamente a 12 mesi (di cui 6 già espiati) e 18 mesi, entrambi per reati di furto.Nelle ricerche oltre all’impiego del personale dei tre corpi di polizia della Repubblica, con il personale già operativo e quello richiamato in servizio, sono stati attivati tutti i canali di collaborazione con l’Italia, tanto da avere ricevuto anche la disponibilità di sorvolo da parte di un elicottero di polizia.La fuga è avvenuta durante l’ora d’aria. La Gendarmeria riferisce che ci sono state segnalazioni di avvistamenti e ritiene che i due si muovano a piedi, visto che non risultano segnalazioni di furti di mezzi. Dal carcere sono fuggiti senza armi.I due reclusi hanno aggredito e picchiato il gendarme che era di turno con un’ausiliaria - una donna guardia volontaria che non sarebbe riuscita a opporre resistenza - ma non è chiaro come o chi abbia aperto le porte del carcere. Il gendarme ha tentato di inseguire i due fuggitivi riuscendo a trattenerne per un braccio uno, che si è però liberato con uno strattone.