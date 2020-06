Bloccata in una gola, coppia di escursionisti passa la notte attaccata a un albero su uno strapiombo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUALAGNA - Disavventura a lieto fine per una giovane coppia didella provincia di Ancona rimasta intrappolata nello strapiombo dellaimpossibilitata a proseguire e a tornare indietro tanto da essere stata costretta a passare la notte arrampicata su un albero in attesa dei soccorsi che sono stati operativi dalla sera di sabato fino a questa mattina quando con la luce del giorno i due sono stati individuati e portati in salvo.LEGGI ANCHE:I due erano partiti per un'escursione alla Gola del Furlo nel pomeriggio di sabato insieme a un gruppo di amici dello. Per cause ancora da accertare la coppia si è però persa tra i sentieri del monte e non è riuscita più a rintracciare i compagni. Si è inoltrata tra rocce e arbusti finché si è trovata sul bordo di un precipizio di 400 metri. Rimasti bloccati i due ragazzi, di 24 e 25 anni, sabato intorno alle 20.30 hanno chiamato i soccorsi. Sono partite due squadre dei vigili del fuoco di Cagli e di Pesaro insieme al gruppo del. Intorno alle 3 di questa notte i soccorritori sono riusciti a localizzare i giovani ma le operazioni di salvataggio sono potute iniziare solo dopo l'alba, dalle 5 in poi concludendosi poco prima delle 10. L'intervento è stato complicato ma è andato a buon fine. I due ragazzi erano in buone condizioni ma infreddoliti e impauriti.