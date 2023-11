FANO - Nemmeno un euro dal bando per il miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità e tanto basta per scatenare una violenta polemica. C’erano 5,3 milioni in tutto per i Comuni sul piatto, 300.000 euro la soglia massima di finanziamento per ciascun progetto e su quelli si contava per supportare in larga parte un “piano marciapiedi” che ultimato quello di viale Mariotti, propone ora quelli di viale I Maggio e di viale Alighieri, sulla banchina recentemente ritagliata per i pedoni sul lato monte tra l’incrocio con via Bramante e quello con viale Battisti.

«Le figuracce della giunta»

«La giunta Seri continua nella sua collezione di figuracce» esclama il consigliere regionale Serfilippi, che legge nella bocciatura la prova provata «del pressappochismo con il quale gli ambiziosi assessori governano la città, concentrati sulle candidature anziché sull’attività amministrativa».

Nel mirino il sindaco Massimo Seri e l’assessora ai Lavori pubblici Barbara Brunori che non avrebbero saputo cogliere «l’ottima opportunità» offerta dalla Regione «fallendo un tiro a porta vuota». Se sia trattato di «superficialità», come contestato dall’esponente leghista, o di altro, ci si può fare un’idea scorrendo la motivazione del rigetto della domanda, quando invece sono state accolte quelle di una decina di altri piccoli Comuni della provincia.

«L’istanza pervenuta via Pec in tempo utile - si legge - non è corredata degli allegati richiesti dall’articolo 5 del bando, limitandosi ad indicare il link di una cartella condivisa da cui scaricare gli stessi, mentre il bando prevedeva l’invio tramite Pec». Quegli stessi allegati sono stati poi effettivamente prodotti via Pec ma «successivamente alla data di scadenza del bando fissata al 26 agosto».

Ricostruzione concordante

Concordando di fatto sulla ricostruzione della vicenda fatta dagli uffici regionali, l’assessora Brunori ritiene però che l’esclusione sia stata decretata «in modo cavilloso, solo perché il materiale presentato non riusciva ad essere contenuto nei 30 gb stabiliti». Sarebbe stata la volontà «di garantire la qualità dei contenuti» a dettare l’indicazione del link, mentre viene confermato che solo dopo sia stato eseguito «l’invio di 3 Pec con la medesima documentazione» per quella che viene rivendicata come «la più totale trasparenza e aderenza ai vincoli posti».

Per la titolare dei Lavori pubblici falsa quindi l’accusa «che la proposta fosse incompleta o inefficiente», come sostenuto da Serfilippi, di cui viene stigmatizzato «il fare inquisitorio» e al quale viene ricordato che attualmente vengono gestiti «lavori per 150 milioni di euro, di cui 50 provenienti fondi Pnrr, che richiedono una preparazione tecnica notevole da parte dei nostri uffici e di cui andiamo fieri».

Le occasioni mancate

In passato erano state prima la bocciatura dell’istanza per ottenere fondi per lo “Zengarini” e, sempre sotto la gestione Tonelli, la mancata partecipazione ad un altro bando regionale per la sicurezza stradale ad accendere la miccia, mentre è notizia molto più recente che Fano non potrà fare leva neanche sulle risorse regionali stanziate per il recupero delle cinta murarie nell’ottica della riqualificazione del Bastione Sangallo.