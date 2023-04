Strafalcione sul telone dei lavori al palazzo dell'Intendenza di Finanza a Pesaro. Il mondo al contrario: lo scherno dei social (dove l'italiano viene massacrato) per la figuraccia

PESARO - Sì, si scrive con la "i": efficientamento. Che vuol dire conferimento di una maggiore efficienza o funzionalità. Parliamo di un termine più che altro tecnico, se vogliamo anche poco utilizzato fino a un anno fa, ma sdoganato nell'uso comune dall'avvento dei bonus energetici, del 110% e compagnia bella che tanto hanno fatto discutere in questi mesi.

Il mondo al contrario: lo scherno dei social

Ecco: passi se la svista avviene in un oscuro registro tecnico (tanto, ormai, i social hanno così imbastardito la grammatica italiana che anche il refuso più comune sembra passare in cavalleria), più difficile è non notarlo (e commentarlo) se lo strafalcione avviene invece su un elegante telone bianco e nero, gigantesco, posizionato tra via Branca e piazza del Popolo, l'ombelico del centro storico di Pesaro Capitale della Cultura 2024, dove sta per partire il cantiere del palazzo dell'Intendenza di Finanza a cura di una impresa di Bari e a spese del Demanio. Chi di social ferisce, di social perisce: proprio su Facebook, infatti, si è scatenato in breve tempo lo scherno tra i puristi della lingua italiana per quella "i" mancante. Consoliamoci: tutto il mondo è paese, ricordate l'Aeronautica militare scritta male di qualche giorno fa sulla livrea del Frecciarossa?